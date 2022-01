Truffe online: come riconoscerle ed evitarle

CREMONA - Le truffe online sono delle trappole sempre più diffuse e meglio congegnate. Operare online con il proprio conto corrente rappresenta un rischio consistente, che si può scongiurare tenendo a mente poche e semplici regole. Questi consigli sono illustrati nella sezione dedicata alla sicurezza del sito poste.it, che contiene anche diversi video di come avvengono le principali truffe online e sulle app.

SEMPLICI REGOLE PER NON FARSI TRUFFARE.

Ricordare che Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A. non chiedono mai i dati riservati in nessuna modalità e per nessuna finalità.

Se arrivano e-mail, sms, chat di social network o telefonate da call center in cui vengono chiesti codici d’accesso, password, codici di sicurezza per eseguire transazioni (come il codice OTP-One Time Password che si riceve via sms), sicuramente si è davanti a tentativi di frode a cui non si deve mai acconsentire. Mai fornire niente di tutto ciò a nessuno.

Non rispondere mai a e-mail, sms, chiamate o chat da call center in cui vengono richiesti i codici personali (utenza, password, codici di sicurezza, dati delle carte di pagamento);

Controllare sempre l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla: bisogna sempre assicurarsi che il mittente sia realmente chi dice di essere, e ciò si può fare controllando com’è scritto l’indirizzo e-mail da cui è arrivata e che combaci con quelli riportati sui canali ufficiali.

Non scaricare gli allegati di e-mail sospette prima di aver verificato che il mittente sia noto o ufficiale.

Non cliccare sui link contenuti nelle mail sospette. Se per errore dovesse accadere il web browser va chiuso subito, mai autenticarsi su un sito falso;

Segnalare a Poste Italiane eventuali e-mail di phishing inoltrandole all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it e cestinarle immediatamente dopo, cancellandole anche dal cestino delle e-mail.

Digitare direttamente l’indirizzo https://www.poste.it/ nella barra degli indirizzi del web browser per visitare il sito di Poste Italiane;

Utilizzare l’App di Poste Italiane per usufruire del servizio gratuito di push notification per essere informato in tempo reale sulle operazioni di pagamento effettuate con il tuo conto corrente e le tue carte di pagamento. In alternativa all’App si può attivare il servizio di notifica tramite sms per i pagamenti online, anch’esso gratuito.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione Trasparenza Bancaria sul sito poste.it.

(con la collaborazione di Riccardo Rossi)