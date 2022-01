Quirinale, tra i parlamentari la cremasca Gobbato al 9° mese di gravidanza

AGNADELLO - Tra le curiosità di questi giorni di votazioni per elezione del nuovo presidente della Repubblica, anche la partecipazione dell'onorevole Claudia Gobbato, giovane parlamentare leghista di Agnadello, presente a Montecitorio nonostante sia al nono mese di gravidanza. Il termine per la nascita di Alessandro, il suo secondo figlio, è previsto a giorni, ma Claudia non ha voluta mancare a quella che definisce "una grande emozione". Un senso di responsabilità immortalato dal segretario della Lega, Matteo Salvini, che tra una riunione e l'altra, ha voluto trovare il tempo per scattare un selfie proprio con l'onorevole Gobbato e postarlo sui suoi canali social accompagnato da questo commento: "Claudia partecipa alla scelta del prossimo Presidente della Repubblica insieme al suo Alessandro che ha fretta di vedere il Mondo".