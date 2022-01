Crema, Paolo Losco è il candidato di Sinistra Unita

CREMA - La sinistra cittadina torna unita per lanciare la sfida in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. Lo fa con Paolo Losco, attuale coordinatore della lista La Sinistra, come candidato sindaco: 37 anni, grafico pubblicitario, Losco è stato ufficializzato dal gruppo che sta lavorando al programma, composto dai vertici locali di Rifondazione comunista, La Sinistra e Articolo uno.

"LA GIUNTA BONALDI HA FALLITO"

La nuova formazione e il suo simbolo sono stati presentati in una conferenza stampa organizzata non a caso davanti al centro natatorio comunale Bellini: «Simbolo del fallimento della giunta Bonaldi, con 200 mila euro complessivi di soldi pubblici andati ai gestori. La piscina è un patrimonio che deve tornare a gestione pubblica anche con l’aiuto delle società e associazioni sportive che vi svolgono la loro attività» hanno sottolineato i partecipanti alla presentazione.

AL CENTRO AMBIENTE E LOTTA ALLE DISUGUAGLIANZE

Losco ha introdotto quelli che saranno i temi centrali del programma di lista, precisando che «il gruppo è aperto a tutte le forze civiche e sociali del territorio, per una vera alternativa di sinistra all’attuale amministrazione». Poi ha proseguito: «C’è bisogno di sinistra in città e a livello nazionale per tornare ai valori di solidarietà e di inclusione. A Crema serve un cambio di rotta. Ringrazio i compagni per la fiducia che mi è stata affidata ci tengo a sottolineare che questa non è una candidatura personale o personalistica, ma è frutto di un lavoro di squadra». A Crema dovranno convivere uomo e ambiente e si lavorerà per mettere un freno alle disuguaglianze amplificate anche dalla pandemia.