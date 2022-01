Autoguidovie, nuovo carnet mensile per pendolari in smart working

CREMONA - Da giovedì 27 gennaio 2022 Autoguidovie lancia una nuova promozione dei titoli di viaggio per agevolare tutti i passeggeri che, ad oggi, viaggiano meno frequentemente sui trasporti pubblici locali.

Alla luce delle proroghe sullo stato di emergenza l’azienda Autoguidovie è ancora più sensibile alle esigenze dei propri passeggeri, in particolare a quelle dei pendolari smart worker che non utilizzano tutti i giorni i trasporti pubblici per raggiungere il luogo di lavoro.

Viene infatti messa sul mercato una nuova tipologia di titoli di viaggio mensile, dedicata agli smart worker per le reti Extraurbane di Cremona e Pavia, che consente di avere a scelta 16 viaggi o 24 viaggi nell’arco del mese.

Il prezzo di questi abbonamenti è calibrato sul numero di viaggi mensili in situazione di presenza parziale in ufficio (2 o 3 gg/settimana) e rappresenta la soluzione economicamente più vantaggiosa per viaggiare, con uno sconto notevole sul prezzo del mensile e addirittura più economica dell’acquisto di singoli biglietti e carnet.



UN ESEMPIO: EXTRAURBANO CREMONA - TRATTA D

Carnet mensile 16 viaggi: per chi viaggia mediamente 2 giorni a settimana € 48,00

Carnet mensile 24 viaggi: per chi viaggia mediamente 3 giorni a settimana € 70,00

Molto convenienti rispetto al mensile ordinario da € 78,00 e con un rilevante sconto rispetto all’acquisto di biglietti/carnet da 10 viaggi.

I nuovi carnet mensili 16 o 24 viaggi, in vendita esclusivamente su App Autoguidovie, sono costituiti da una serie di ticket, 16 il primo e 24 il secondo, da convalidare all’atto della salita a bordo bus. I ticket sono utilizzabili esclusivamente nell’arco del mese di validità.

Per coloro che acquistano questo titolo di viaggio per il primo mese, febbraio 2022, Autoguidovie riconosce inoltre ai propri clienti un buono Regalo Amazon.it del valore di 5€ (per abbonamenti di importo fino a 40€) e di 10€ (per abbonamenti dai 41€ in su).

L'OPERAZIONE A PREMI.

Partecipare all’operazione a premi è davvero molto semplice: una volta scaricata l’App Autoguidovie è necessario registrarsi ed entrare nell’area riservata selezionando “Area Premi”. Una volta accettate le condizioni e acquistato il documento di viaggio si riceverà, entro 20 giorni, un Buono Regalo Amazon.it.

L'azienda risponde alle mutate esigenze della propria utenza. Il trasporto pubblico, è giusto ricordare, si conferma un sistema estremamente sicuro

È possibile partecipare all’operazione a premi per i titoli di viaggi corrispondenti alle zone di Pavia Extraurbano e Cremona.

Sono escluse le Aree STIBM, le reti Urbane e i titoli di viaggio “Io Viaggio”.

«Con questa operazione – dichiara Laura Boitano - responsabile sistemi tariffari e sviluppo business – l'azienda risponde alle mutate esigenze della propria utenza. Il trasporto pubblico, è giusto ricordare, si conferma un sistema estremamente sicuro e il rischio di contrarre infezione da parte degli occupanti è praticamente nullo, e lo è ancora di più alla luce degli ultimi provvedimenti governativi. In ottemperanza al DL n. 221 del 24 dicembre 2021, infatti, viene introdotto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 per l’utilizzo di tutti i mezzi del trasporto pubblico locale. Tale obbligo, unitamente al requisito del possesso del Green Pass, riguarda tutti i collegamenti coperti dal servizio di Autoguidovie».

Per maggiori informazioni, per visionare il regolamento e l’informativa privacy consultare: https://promo.autoguidovie.it/