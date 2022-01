Blackout, mezzo paese senza energia elettrica

PIADENA DRIZZONA - Parte del villaggio "vecchio" di Piadena è rimasta per oltre un'ora senza corrente elettrica questa mattina a causa di un cortocircuito che ha fatto saltare un contatore generale posto vicino al palazzetto di via XX Settembre. Il fatto è avvenuto intorno alle 9. I residenti hanno sentito un crepitìo seguito da un piccolo scoppio e poi hanno sentito l'odore di fumo diffondersi nell'aria. La corrente è mancata "a chiazze": il palazzetto non ha avuto problemi, la palestra a fianco è rimasta senza energia elettrica. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Piadena Drizzona e successivamente, alle 10.15, gli operai dell'Enel che hanno ridato la corrente alle abitazioni.

L'intervento dei vigili del fuoco per ripristinare la corrente elettrica