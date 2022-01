Ricorrenza di S. Sebastiano, un anno impegnativo per la Polizia Locale

CREMONA - In occasione della ricorrenza di S. Sebastiano, patrono della Polizia Locale, celebrata ieri con la Santa Messa celebrata ieri, in mattinata, al Comando di piazza della Libertà, sono state illustrate le principali attività svolte nel corso del 2021. Nella sua introduzione l'Assessore alla Sicurezza Barbara Manfredini ha innanzitutto ringraziato tutti gli appartenenti al Corpo per il grande senso del dovere dimostrato in un periodo che è stato ancora molto complesso a causa della pandemia, gestito sino all’agosto scorso dal Comandate Pierluigi Sforza e quindi dalla Comandante ad interim Mariarosa Bricchi. Interfacciandosi con la Prefettura e con le altre Forze dell’Ordine, la Polizia Locale ha sorvegliato il territorio cittadino per fare rispettare le numerose disposizioni, attraverso l’accompagnamento, l’ascolto, la spiegazione delle norme, confrontandosi con titolari di imprese, commercianti, artigiani, rappresentanti di associazioni di categoria e cittadini tutti. Un compito per nulla semplice, che gli agenti della Polizia Locale hanno saputo svolgere, come riconosciuto in molteplici occasioni, con efficacia e grande senso di responsabilità.

Illustrati i dati dell’attività svolta dagli agenti della Polizia locale di Cremona nel corso del 2021

L’emergenza sanitaria, ancora in corso, nel 2021 ha condizionato l’attività della Polizia Locale che si è dovuta concentrare molto sui controlli per il rispetto delle norme che si sono via via susseguite. Nonostante questo, ha sottolineato l’Assessore, costante e quotidiano è stato l’impegno profuso in tutte le zone della città, dal centro ai quartieri più periferici: interventi che riguardano certamente la sicurezza, ma anche l’incidentalità e la viabilità. L’Assessore ha poi passato in rassegna alcuni dei servizi che la Polizia Locale svolge e che hanno una rilevante ricaduta in campo sociale. Basti pensare all’azione di contrasto alla violenza sulle donne e alla tutela dei minori, il tutto portato avanti in stretto contatto con i Servizi Sociali del Comune e con le realtà locali che operano in un ambito così delicato.

Importante è inoltre il contributo fornito dalla Polizia Locale, in sinergia con i vari Settori e Servizi del Comune, nel contrasto all’evasione dei tributi locali. Oltre agli interventi in campo commerciale, ambientale ed edilizio (quest’ultimo ha avuto un incremento legato agli incentivi statali per la ristrutturazione di immobili), fondamentale è stato e lo sarà il controllo dei mezzi pesanti a tutela della sicurezza e del rispetto della legalità: un servizio che implica competenze specifiche, che i nostri agenti possiedono, e che ha importanti risvolti anche in ambito sociale e di contrasto all'inquinamento atmosferico.

L’azione svolta dagli agenti di quartiere sta dimostrando in molti contesti la sua validità ed efficacia grazie all’ascolto dei residenti, al rapporto costante con i Comitati di quartiere, al sistema di controllo di vicinato in stretto collegamento con la centrale operativa per la verifica delle segnalazioni effettuate. Tutto questo, ha rimarcato l’Assessore, lo si è potuto fare grazie anche alla stretta e continua collaborazione con tutti i Settori e Servizi dell’Amministrazione e, in particolare, al proficuo rapporto con i cittadini ai quali ha rivolto il suo ringraziamento. La Comandante ad interim Mariarosa Bricchi è quindi entrata nel dettaglio delle attività svolte lo scorso anno.