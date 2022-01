Covid, incidenza in calo: -15,5% in una settimana

CREMONA - Cala l'incidenza del contagio in provincia di Cremona: secondo le rilevazioni della Fondazione Gimbe, i casi registrati nel territorio cremonese nella settimana dal 12 al 18 gennaio si attestano a 2.017 ogni 100 mila abitanti contro i 2.389 della settimana precedente per una diminuzione del 15,5%.

FRENA L'INCREMENTO

A livello nazionale, secondo il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, frena l’incremento dei casi di Covid-19, che in 7 giorni è stato solo del 3%. Ma nello stesso arco di tempo aumentano del 49,7% i decessi, passati da 1.514 a 2.266, pari a un aumento del 49,7%. Rispetto alla precedente si stabilizza il numero dei nuovi casi: 1.243.789 rispetto a 1.207.689.

LA FOTOGRAFIA REGIONALE

Nella settimana 12-18 gennaio, in 10 regioni si registra un incremento percentuale dei nuovi casi (dall’1,4% della provincia Autonoma di Trento al 159,6% della Puglia), in altre 10 una riduzione (dal -1,0% della Basilicata al -25,9% dell’Umbria), mentre la Liguria rimane stabile. L'incidenza più elevata si registra in provincia di Rimini (3.358).