Cordoglio per Amelia, il soprano

SOSPIRO - Addio ad Amelia Pieretti, una delle primissime coriste della Camerata, che nei primi anni Settanta ha partecipato alle principali imprese artistiche del complesso diretto da Ennio Gerelli.

Si è spenta all’età di 84 anni il soprano di San Salvatore che ha saputo incantare, con la sua voce e la sua arte, intere generazioni di spettatori. In tanti ne ricordano la voce, il portamento e la presenza scenica. Indimenticabile la sua esibizione in apertura della stagione lirica del teatro Ponchielli di Cremona quando è andata in scena Madama Butterfly, la celeberrima opera di Puccini con la tragica vicenda dei due protagonisti che sono una metafora dello scontro tra il mondo occidentale e quello orientale.

PARTECIPAZIONE ALLA CORRIDA DI CORRADO.

Pieretti era salita anche sul palco della Corrida di Corrado, facendosi apprezzare per la sua esibizione. In tanti a Cremona e non solo la ricordano con stima e affetto. Un’artista molto apprezzata e amata che, nonostante non fosse più sulle scene da diverso tempo, ha lasciato un segno indelebile. Una donna che ha saputo farsi amare e apprezzare sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista umano e professionale.

L'artista Amelia Pieretti

In tanti ieri hanno dimostrato la propria vicinanza alle figlie Maruska e Natascia. I funerali si terranno domani mattina alle 11 nella chiesa di San Salvatore, il paese in cui ha vissuto la sua esistenza e che sicuramente saprà salutarla con affetto.