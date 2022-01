Atto vandalico, soppresso il treno regionale 10613 delle 6

CREMA - Atto vandalico stanotte ai danni del regionale 10613. Il treno era in deposito a Treviglio e avrebbe dovuto prendere servizio stamane alle 6, per poi raggiungere Crema e Cremona. A causa dei danni subiti, Trenord non ha potuto ripristinare la corsa e dunque il convoglio è stato soppresso. Il primo treno utile da Treviglio per Crema e Cremona è stato dunque il regionale 10615 delle 7,07.