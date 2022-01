Infortunio sul lavoro: mano schiacciata sotto una pressa

CREMA - Grave infortunio sul lavoro per un operaio 18enne tirocinante di un’azienda meccanica di via Rossignoli, nel quartiere di Ombriano. Il ragazzo si è schiacciato quattro dita della mano destra sotto una pressa. Immediati i soccorsi, chiamati dai compagni di lavoro e dai titolari dell’azienda.

Sul posto il medico del 118 e gli operatori sanitari del servizio di emergenza della Croce Rossa. Per cercare di fare il possibile per salvare le dita ferite in maniera seria è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato dall’ospedale di Bergamo e atterrato in uno spazio aperto poco distante dalla zona industriale, dove ha sede l’officina meccanica.

Il giovane operaio, che vive nel Cremasco, è stato prima caricato a bordo dell’ambulanza e poi trasferito in prossimità del velivolo, dove è stato organizzato il trasbordo. Quindi il decollo alla volta dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 18enne non ha perso conoscenza, anche se lo shock dovuto all’infortunio è stato molto pesante: i danni alla mano sono seri.