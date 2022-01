Ambulanza super tecnologica dedicata a Manuela

SAN GIOVANNI IN CROCE - È arrivata e presto farà la sua comparsa sulle strade della zona Oglio Po la nuovissima autoambulanza della Padana Soccorso. Si tratta di un veicolo Fiat molto avanzato, dotato degli ultimi ritrovati tecnologici per il soccorso in emergenza, acquistato con il contributo del Gal Terre del Po.

«Faremo una presentazione pubblica alla cittadinanza del mezzo non appena la situazione dell’emergenza sanitaria lo consentirà – anticipa Claudia Taddei, presidente della Padana Soccorso —. Un grazie, intanto, al Gal Terre del Po che ha coperto il 90 per cento dei costi per l’acquisto del mezzo, che abbiamo chiesto fosse attrezzato al meglio». La spesa complessiva si aggira intorno agli 80 mila euro. «Non appena saranno concluse le procedure burocratiche con l’Agenzia regionale emergenza urgenza, e con l’Associazione nazionale pubbliche assistenze, l’autoambulanza potrà essere utilizzata – spiega la presidente -. Sostituirà un altro mezzo che verrà destinato ai trasporti non in emergenza».

Una particolarità del veicolo: al suo interno è stato installato un sistema di sanificazione ad ozono, che consentirà di purificare l’abitacolo al termine di ogni intervento, in modo da essere subito pronti in caso di una nuova emergenza.

Il parco mezzi della pubblica assistenza si articola in nove mezzi. Un’ambulanza per l’emergenza è nella postazione di San Giovanni, un’altra è a Casalmaggiore. Un terzo veicolo per l’emergenza, chiamato di ‘back up’, è sempre pronto nel caso in cui uno degli altri due dovesse avere problemi. Ci sono poi le ambulanze destinate ai trasporti semplici e due Fiat Doblò. «Grazie alla Ortufrutticola Genovesi Anversa di Sabbioneta, che ringraziamo, arriverà anche un nuovo Doblò».

DEDICA ALLA MEMORIA.

La nuova autoambulanza, come indica una dedica scritta alla sommità del veicolo, è dedicata alla memoria di Manuela Gabrieli, da diversi anni volontaria della Padana Soccorso, spirata lunedì 18 ottobre dello scorso anno a soli 54 anni, giorno del suo compleanno, a seguito di malattia. Una figura che tutti nella pubblica assistenza ricordano con commozione e affetto.

A proposito di volontari, la Taddei rinnova l’invito: «Abbiamo sempre bisogno di volontari che ci diano una mano. Appena sarà possibile organizzeremo un nuovo corso di formazione. Abbiamo anche quattro posti disponibili per giovani tra i 18 e i 29 anni per svolgere il servizio civile in Padana, a Casalmaggiore e San Giovanni. C’è tempo sino al 26 gennaio per presentare la domanda».