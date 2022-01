Cremona, lavori in via Bergamo per un nuovo allaccio fognario

CREMONA - Martedì 18 gennaio, in via Bergamo, all'altezza di via Ca' del Binda, inizierà l'intervento per la realizzazione di un nuovo allaccio fognario. I lavori, realizzati per conto di Padania Acque S.p.A. e che si concluderanno nell’arco di una settimana (martedì 25 gennaio), salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, comportano le seguenti modifiche alla viabilità: restringimento della sede stradale che comporta l’istituzione del senso unico alternato di marcia regolamentato da segnaletica stradale. L’evoluzione del cantiere sarà monitorata dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.