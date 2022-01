Con l'auto contro un ostacolo in via Toffetti a Ombriano, grave 71enne

CREMA - Pochi minuti prima delle 10 di venerdì 14 gennaio, ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un ostacolo in via Toffetti a Ombriano, vicino al campo da rugby. Ferito in maniera grave un 71enne. Ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito in ambulanza in codice rosso all'ospedale Maggiore di Crema. Sul posto la polizia e un equipaggio del servizio di emergenza del 118 della Croce Rossa.

FOTO: FOTOLIVE/JACOPO ZANINELLI