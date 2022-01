Arci Persichello, sabato verrà issata la bandiera arcobaleno

PERSICO DOSIMO - Domani, sabato 15 gennaio, verrà issata la bandiera arcobaleno presso il circolo ARCI Persichello. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alle ore 15 presso il Circolo Arci Persichello, e sarà seguita dall'incontro con i membri del Comitato Cremona Pride alle ore 16, in cui verrà illustrato il percorso al primo Pride della provincia cremonese. Il circolo ARCI ha sempre sostenuto le lotte per la parità dei diritti e il superamento dei stereotipi e dei pregiudizi nei confronti delle persone LGBTQIA+, questa giornata sarà l'occasione per ribadire ulteriormente che le porte del circolo sono aperte sempre e che la discriminazione non può e non deve avere spazio nelle nostre vite. Per l'ingresso è necessario il Green Pass Rinforzato.