Sabbioneta, l'ex sindaco si dimette

SABBIONETA - "Oggi per me è un giorno un po' particolare: questa mattina ho rassegnato le dimissioni da consigliere comunale; dopo quasi 18 anni consecutivi ho deciso di non avere più alcun incarico istituzionale. È una decisione presa da tempo. Chi mi conosce sa che per me la politica ha sempre avuto un ruolo rilevante nella vita: ci sono stati periodi in cui è stata un'attività quasi totalizzante, ma mai una professione, ho cercato sempre di viverla come passione". L'ex sindaco e attuale consigliere di minoranza, Aldo Vincenzi, ha affidato a un post su Facebook la decisione di lasciare la politica attiva.

Un personaggio molto conosciuto e stimato nell'ambito della sinistra di tutta l'area dell'Oglio Po che ha guidato per 5 anni la capitale gonzaghesca con risultati significativi.