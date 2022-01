Addio al dottor Antonio Losio, storico medico di famiglia

GABBIONETA - Vasto cordoglio per la morte di Antonio Losio, storico medico di famiglia di Gambara. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 64 anni, ha colpito tre diverse comunità: oltre a Gambara, dove ha esercitato la professione per circa un trentennio, ha coinvolto anche i cittadini di due paesi cremonesi, Gabbioneta dove risiedeva e Ostiano dove la moglie Vanna Stagnati ha svolto la medesima professione sino alla fine dello dell’anno che si è appena concluso, prima di congedarsi. Una persona molto stimata e conosciuta che, con grande risolutezza, ha sempre saputo essere vicino ai propri pazienti: sempre pronto all’ascolto e a fornire cure e consigli.

Da circa un trentennio ha svolto la propria professione nel vicino paese della Bassa Bresciana, entrando a far parte di uno studio associato con altri medici. Ammalato da tempo ha saputo affrontare la malattia con tenacia e senza mai lasciarsi perdere d’animo, sempre cercando di svolgere nel migliore dei modi la propria professione

MESSAGGI DI CORDOGLIO.

Molti i messaggi di cordoglio rivolti alla moglie e ai figli Francesco e Stefano. Anche il sindaco di Ostiano Canzio Posio, ex medico di famiglia del paese in riva all’Oglio, ha espresso il cordoglio «a nome della comunità per il grave lutto che ha colpito tre interi paesi. Esprimiamo il nostro dispiacere per la scomparsa del dottor Losio, medico molto conosciuto, di grande professionalità, cordialità e affabilità».

I funerali si terranno domani mattina alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Gabbioneta.