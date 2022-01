Covid: in Lombardia 38 decessi, quasi 37mila nuovi casi. 1188 a Cremona

CREMONA - Sono stati 1188 i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. A livello regionale, sono 36.858 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, rilevati da 191.021 tamponi, con un rapporto del 19,3%. Aumentano di 7 i posti letto occupati in terapia intensiva, dove al momento si trovano in cura 244 persone, mentre sono 2.887 (+280) quelle in altri reparti. Le vittime lombarde sono 38. L’occupazione dell’area medica è al 27,6%, quella della terapia intensiva al 15,9%. I nuovi casi sono 10.410 a Milano, di cui 4194 in città; 3733 a Bergamo, 5049 a Brescia, 2457 a Como, 1188 a Cremona, 1172 a Lecco, 915 a Lodi, 3261 a Monza e in Brianza, 1243 a Mantova, 1768 a Pavia, 729 a Sondrio, 3647 a Varese. (ANSA)