Addio a Valter Ravasi, colonna della Trattoria Mellini

CREMONA - In tanti lo ricordano tra il bancone e i tavoli della Trattoria Mellini di via Bissolati, tempio della buona cucina cremonese: Valter Ravasi se n’è andato l’altro ieri, a 85 anni, lasciando i figli Fabio e Romano, Teresa, i nipoti Lara e Marco. A loro si stringono con affetto tutti i frequentatori abituali dello storico locale di Strada Canoòn (come è nota via Bissolati tra i cremonesi veraci), fondato nel lontano 1906.

Ravasi ha lavorato a lungo per le Ferrovie dello Stato, ma spesso e volentieri ha offerto il proprio aiuto in trattoria, prima insieme allo zio e poi al fianco del figlio Romano, tuttora cuoco e patron del ritrovo di buongustai innamorati dei sapori tipici del territorio. Valter ha conquistato intere generazioni di cremonesi con i suoi modi schietti: in sala ha saputo dispensare — insieme ai manicaretti della cucina — tutta la sua genuinità di spirito. La sua più grande passione è sempre stata la montagna: pur da autentico uomo di pianura, erano le vette montuose ad accendere il suo sorriso.



Il funerale verrà celebrato in forma civile domani alle 14.45 con partenza dall’Ospedale Maggiore verso il Polo della Cremazione. La camera ardente è allestita presso l’ospedale oggi dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15 alle 17; domani le visite saranno consentite dalle 8 fino al momento dell’ultimo saluto.