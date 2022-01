Senza Green Pass al bar e al ristorante: sei sanzionati

VIADANA - I carabinieri della Compagnia di Viadana, che hanno intensificato le attività per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus, in questi primi giorni dell’anno hanno controllato complessivamente 203 persone e 51 attività per verificare il rispetto della normativa Covid vigente. Gli uomini del Nucleo Operativo Radiomobile hanno accertato infrazioni in un bar e in un ristorante.



IN SEI SENZA GREEN PASS

Nel bar, situato nel centro di Viadana, il titolare così come un avventore presente all’interno del locale erano privi di Green Pass; nel ristorante, ubicato in una frazione del territorio viadanese, sono invece stati pizzicati senza certificazione verde due dipendenti e due clienti. In entrambi i casi sono scattate le sanzioni amministrative previste. La Prefettura di Mantova è stata opportunamente interessata ai fini dell’eventuale sospensione delle citate attività.

CONTROLLI A TUTTO CAMPO

L'attività attività rientra in un più ampio dispositivo di controllo disposto su tutto il territorio della provincia dal Comando Provinciale dei carabinieri di Mantova. I controlli sono finalizzati a monitorare il rispetto delle normative di prevenzione tra cui, in particolare, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento sociale, cartellonistica di avviso, gel sanificante nelle postazioni di lavoro e servizio.