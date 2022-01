Scuola, 1.800 studenti già in aula sfidano l'incubo Dad

CREMONA - Prove generali di rientro nel cuore della tempesta Omicron: sono tornati fra i banchi 1800 studenti fra liceo Aselli e Anguissola. Qualche preoccupazione, c'è chi teme l'aumento dei contagi, ma in pochi si augurano di tornare in Dad. Non c'è classe che non abbia uno o più assenti. In tempi "no Covid" la cosa non avrebbe fatto notizia, si sarebbe dato la colpa all'influenza di stagione. Oggi la cosa non è così e i banchi vuoti sembrano fare da monito a una tempesta che sta per scoppiare. Fra gli insegnanti sono una decina quelli non in servizio all'Aselli, sei all'Anguissola.