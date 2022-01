Cremona, incidente in via Mantova: due feriti

CREMONA - Ancora incidenti sulle strade della città. Nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, c’è stato uno scontro fra due auto in via Mantova. Coinvolti un 25enne e un 50enne, nessuno dei quali, per fortuna, ha riportato lesioni gravi. Scattato l’allarme alle centrali operative, sul posto sono giunti gli operatori del servizio 118 e gli agenti della Polizia locale, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.