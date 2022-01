Ritrovato dai carabinieri a Piadena il 13enne scomparso da casa

PIADENA DRIZZONA - E’ stato ritrovato a Piadena Drizzona, a meno di 12 ore dalla sua scomparsa, un 13enne residente in un paese del Mantovano che si era allontanato da casa per motivi non noti dopo una discussione avuta in famiglia. Sono stati i carabinieri a ritrovarlo e a riportarlo a casa. Il ragazzo sta bene ma sul motivo per il quale ha deciso di andarsene da casa non si sa nulla di preciso. Gli amici e la famiglia che avevano messo a disposizione i loro numeri, in caso di ritrovamento, non hanno risposto. Grazie alle informazioni avute dalla famiglia e dagli amici, sono riusciti ad individuarlo a Piadena e lo hanno riportato a casa. La denuncia di scomparsa è stata tempestiva e questo ha permesso agli uomini dell’Arma di mettersi subito in moto e ottenere il risultato sperato.