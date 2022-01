Festino No Vax, biglietti di minaccia a uno dei partecipanti

CREMONA - "Minacce di morte e insulti sul mio posto di lavoro - scrive Francesco Marchi, parrucchiere di Cremona, sul proprio profilo Facebook -. Entro nel salone in cui lavoro e trovo questi bigliettini". Le immagini postate sono inequivocabili: su quei foglietti, infilati sotto la porta d'ingresso del salone di hair-style, campeggiano frasi durissime. Ingiuriose e intimidatorie. Francesco è membro del Comitato Fortitudo Cremona, uno di quelli che compaiono nel filmato del festino No Vax di San Silvestro in cui una voce fuori campo pronuncia la terribile frase "a morte chi ha il vaccino". Ora Marchi denuncia la ritorsione di ignoti ai suoi danni. "Chiunque sia stato verrà denunciato penalmente - scrive sui social -. A tempo debito tutto torna indietro. Le minacce di morte sul posto di lavoro sono l'ultima cosa che dovevate fare".