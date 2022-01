Gatta ritrovata in aperta campagna, recuperata dalla LAV Cremona

MOTTA BALUFFI - L'ultimo dell'anno alle ore 15, una ragazza tornando da Casalmaggiore, ha notato in uno spiazzo a bordo strada, in un luogo molto isolato, distante da case e cascine, un gatto fermo immobile. Avvicinandosi, ha visto che il gatto non si allontanava, era molto affettuoso ma disorientato. Il micio femmina si è lasciata recuperare e la ragazza, non avendo trovato gattili disponibili, ha chiamato la LAV Cremona che l'ha aiutata nel recupero.

L'APPELLO

Si tratta di una femmina, piuttosto imponente, senza microchip, non giovane, in buone condizioni di salute. L'associazione lancia un appello per capire se la gatta è stata persa e se qualcuno la riconosce. Il proprietario può quindi contattare la LAV Cremona ai numeri di telefono 338 7841668 oppure 331 1642032.