È morto Mario Macalli: il mondo del calcio in lutto

CREMA - Si è spento Mario Macalli, presidente della Serie C per 18 anni (dal 10 gennaio 1997 al 3 luglio 2015) e per altri tre vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Nato a Milano il 19 marzo 1937, è stato vicepresidente del Pergocrema dal 1962 al 1986, carica che gli aprì la strada (nel 1977) verso ruoli di primo piano in qualità di dirigente federale. Nel 2012, dopo il fallimento del Pergocrema, aveva lavorato alla rinascita della Pergolettese, squadra che amava.

Macalli lottava da anni contro un male che lo aveva colpito ed era ricoverato all'ospedale Maggiore da prima di Natale. Ancora non sono stati fissati i funerali.

"La scomparsa di Mario Macalli mi addolora. È stato un uomo che ha creduto molto nella serie C. Con lui ho lavorato a lungo, oggi lo piangiamo e siamo vicino alla sua famiglia. Tutti i club di Lega Pro hanno le bandiere a lutto". Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Anche la Lega Calcio di Serie A ha inviato il proprio messaggio di cordoglio: "Il presidente Paolo Dal Pino, l'amministratore delegato Luigi De Siervo e l’intera Lega Serie A esprimono le proprie sentite condoglianze alla famiglia di Mario Macalli, storico presidente della Lega di Serie C".