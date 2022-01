Chiara Ferragni: "Sono negativa, Fede ancora positivo al Covid"

CREMONA - «Primo selfie senza mascherina, perché sono negativa»: postando su Instagram una foto che la ritrae sorridente accanto alla piccola Vittoria, Chiara Ferragni annuncia di essersi negativizzata al Covid. «Sono passati otto giorni - spiega l’imprenditrice digitale in una serie di stories sul social network - da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, effettivamente anche da tampone ufficiale sono negativa». Fedez, invece, aggiunge Ferragni, «è ancora positivo, ma spero sia una questione di giorni. Quindi dai, fantastico», chiosa. I Ferragnez avevano annunciato di essere positivi al Covid lo scorso 27 dicembre, come d'abitudine affidando la comunicazione ai social. Dunque l'influencer cremonese si è negativizzata in tempi rapidissimi.