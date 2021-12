Dialisi, dal 17 gennaio sarà attivo il turno pomeridiano

ASOLA - Dal 17 gennaio, all'ospedale di Asola, verrà attivato il turno pomeridiano della dialisi: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 13 alle 19. Questa attività integrativa permetterà di gestire 6 pazienti in più alla settimana con l’obiettivo di arrivare a 12, per un totale di 936 dialisi annue aggiuntive. Un altro importante servizio che ASST offre alla popolazione del territorio. Il progetto consente di decongestionare il reparto di Dialisi dell’ospedale di Mantova, migliorando la sua ricettività per i casi acuti e urgenti. I pazienti cronici stabili potranno così essere avvicinati al loro domicilio ed essere presi in carico nel presidio di Asola (e parimenti in quello di Pieve di Coriano), potenziando in questo modo la rete territoriale. Il servizio di dialisi di Asola esegue 1.872 trattamenti dialitici anno.