Rifacimento rete fognaria, circolazione stradale sospesa tra Torre e Cicognolo

TORRE DE' PICENARDI - La Provincia di Cremona ha ritenuto necessario sospendere la circolazione stradale lungo un tratto di SP29 “Cicognolo – Isola Dovarese” in Comune di Torre de’ Picenardi che non permetterà di raggiungere le località Pozzo Baronzio e Cicognolo per i veicoli provenienti da Torre de’ Picenardi, per permettere l’esecuzione del rifacimento della rete fognaria; pertanto l'Ente ha disposto la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la SP29 “Cicognolo – Isola Dovarese” dal Km 6+700 al km 6+850 nel territorio comunale di Torre de’ Picenardi loc. Pozzo Baronzio dal giorno 10 gennaio al giorno 11 febbraio 2022.

I PERCORSI ALTERNATIVI

Il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Derovere diretti a Torre de’ Picenardi sarà lungo la SP28 in direzione della SPEXSS10 “Padana Inferiore”, lungo la SPEXSS10 e la SP29.

Il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Torre de’ Picenardi diretti alla località Pozzo Baronzio e a Cicognolo e Derovere sarà lungo la SP29, la SPEXSS10 “Padana Inferiore” e la SP28.