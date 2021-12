Diocesi in lutto, si è spento a 94 anni don Cesare Perucchi

BORDOLANO - Cordoglio a Bordolano per la morte dello storico parroco Don Cesare Perucchi. Aveva 94 anni, una quarantina dei quali spesi con zelo e grande dinamismo pastorale alla guida del piccolo paese sulle rive dell'Oglio. Don Cesare è morto alla casa di riposo La Pace di Cremona, dove da tempo era ospite. I funerali si terranno domani pomeriggio (venerdì 31 dicembre) alle 15 nella chiesa dedicata a San Giacomo e saranno celebrati dal vescovo di Cremona Monsignor Antonio Napolioni. La salma sarà poi tumulata nella cappella dei sacerdoti al cimitero del paese che ha servito.

SACERDOTE DAL 1950

Nato a Soresina, don Perucchi è stato ordinato sacerdote nel 1950 con una classe di ben 16 sacerdoti. Dopo un anno a Robecco d’Oglio, è stato per 12 anni, fino al 1963, vicario parrocchiale ad Antegnate. Dal 1963 al 1974 ha poi guidato come parroco la comunità di Antegnate, prima del suo trasferimento a Bordolano, che, dal suo ingresso il 12 marzo 1974, è diventata la sua casa. Qui si è fermato come sacerdote residente anche dopo il congedo per raggiunti limiti d’età, nel 2010, ed è rimasto fino al trasferimento alla Fondazione “La Pace” dove ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita terrena.