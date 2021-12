Botti vietati: la Polizia locale vigilerà

VIADANA - Per il 31 dicembre e il 1° gennaio, così come per qualsiasi altro giorno dell’anno, sul territorio comunale di Viadana è vietato l’utilizzo di botti e petardi. A ricordarlo è l’assessore alla Sicurezza Romano Bellini: “Non abbiamo pubblicato ordinanze – afferma Bellini – perché il nostro regolamento comunale prevede già al suo interno un articolo che vieta per tutto il periodo dell’anno lo scoppio dei petardi, così come ad esempio era accaduto per Halloween”.

L’articolo era stato introdotto dalla precedente amministrazione comunale guidata da Giovanni Cavatorta. “La polizia locale – conclude Bellini – vigilerà durante la serata del 31 dicembre affinché tutto proceda per il meglio”.