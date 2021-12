Continuo abbandono di rifiuti in via Lungo Po Europa: beccato

CREMONA - Nei giorni scorsi a seguito di segnalazione di continuo abbandono di rifiuti in via Lungo Po Europa, riconducibili ad una attività artigianale della città, sono stati effettuati controlli e installata telecamera/fototrappola che ha permesso di individuare l'autore e produttore dei rifiuti. Lo stesso verrà sanzionato per tutti gli abbandoni accertati. Un particolare ringraziamento al personale dell'unità di Polizia Ambientale del Comando della Polizia locale che si è subito attivato e preso in carico la segnalazione.