Dolce&Gabbana, con Enrica Denti l'alta moda ora parla cremonese

CREMONA - Sguardo vivace, elegante nei modi, sorridente con il piglio di chi sa il fatto suo. Enrica Denti, 31 anni, è Regional Marketing Manager LATAM (America Latina) di Dolce&Gabbana. La manager si è raccontata agli studenti della classe quinta del liceo Beata Vergine, su invito della professoressa Lorenza Lubinati. «Fatemi domande, non lasciatemi fare un monologo, mi raccomando — è stata la richiesta della manager agli studenti —. Ho studiato all’Università Cattolica e poi ho fatto due anni di master alla Northeastern University di Boston. La prima esperienza lavorativa è stata in una società finanziaria, il lavoro non faceva per me e sono stata sul punto di lasciare e tornare in Italia. Poi è arrivato l’impiego in Montblanc come Retail Operations Coordinator». Una svolta che le ha permesso di entrare nel mondo del lusso per arrivare successivamente a Dolce &Gabbana, dopo un colloquio quasi fatto per non lasciar nulla di intentato ed invece la celebre casa di moda ha scommesso su Enrica Denti e in poco tempo la cremonese è diventata Marketing&CRM Coordinator diella maison di Dolce&Gabbana.

Gli studenti della classe quinta del liceo Beata Vergine con la top manager Enrica Denti di Dolce&Gabbana

IL FASCINO DI UN MONDO SCINTILLANTE

«Oggi sono la responsabile dell'America Latina e vivo a Città del Messico, ma viaggio tantissimo. Sono responsabile



anche del Sudafrica — racconta —. Fare marketing vuol dire tutto e nulla, oggi le strategie di vendita e di contatto con i clienti sono importantissime. Gli eventi e le sfilate sono la punta di un iceberg che poi trova una sua complessità nella fidelizzazione dei clienti, nei negozi mono marca in cui Dolce & Gabbana propongono appuntamenti ad hoc per i clienti che vogliono assicurarsi pezzi unici ed esclusivi». Nel racconto della manager cremonese c’è il fascino di un mondo scintillante, dietro al quale c’è un intenso lavoro di squadra. Sapere e fare si intrecciano nel racconto di Denti che non esita a dire: «Dolce & Gabbana sono alla ricerca di un saper fare artigianale d’eccellenza, c’è una fame di artigiani dell’abbigliamento che chi non è del settore fatica ad immaginare — ha spiegato —. Ciò che emerge è l’aspetto fashion di un mondo fatto di lavoro e di concretezza, di studio dei flussi di vendita, di strategia di fidelizzazioni dei clienti che hanno fatto di D&G un motivo di distinzione e di unicità». Nel racconto della giovane manager passione e competenza coesistono, così come determinazione e capacità di maturare decisioni in tempi brevi e con consapevolezza.

