Covid, boom di ricoveri: ospedali sotto pressione

CREMONA - Superati i 70 pazienti positivi al Covid ricoverati negli ospedali provinciali, in particolare al Maggiore e nel nosocomio di Crema. Il dieci per cento sono in Terapia intensiva.

Si tratta di numeri complessivi che non si registravano dalla tarda scorsa primavera. Il contagio dunque corre sempre più veloce, sospinto dalla variante Omnicron, e con esso i casi che necessitano di assistenza ospedaliera. Ci sono però delle differenze importanti.

In città la situazione pare essersi stabilizzata, dai 46 ricoverati dell’inizio della scorsa settimana si è passati ai 48 di ieri, con sette persone in condizioni critiche (uno in più di lunedì 20).

A Crema, invece, c’è stata un’esplosione di ricoveri, praticamente raddoppiati in sette giorni e saliti a quota 23. Fortunatamente, non ci sono pazienti in Terapia intensiva. Non è da escludere che questa crescita esponenziale del nosocomio cremasco sia dovuta anche a fattori esterni, ad esempio la scelta regionale e di Ats di non aumentare in maniera eccessiva i pazienti Covid a Cremona, ma anche quella di trasferire malati da altri ospedali dei territori confinanti, sempre per non caricare troppo delle singole strutture.

Va ricordato poi che l’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore rimane Covid free. I contagiati che risiedono nell’area casalasca e hanno bisogno di essere ricoverati vengono infatti portati a Cremona.

PAZIENTI SEGUITI A DOMICILIO.

Altro segnale inequivocabile del rapido peggioramento della situazione, emerge dai dati forniti dall’ Azienda socio sanitaria territoriale di Crema in merito ai pazienti seguiti a domicilio dal servizio infermieristico di prossimità, la cui sede si trova nell’ex palazzina Asl di via Gramsci.

Dai 50 della scorsa settimana, in pochi giorni si è arrivati a quota 100. Si tratta di persone che, segnalate dai medici di base o dal Pronto soccorso, vengono monitorate via telefono e con visite domiciliari periodiche, dallo staff infermieristico dell’ospedale Maggiore, in stretto contatto con gli pneumologi del nosocomio di largo Dossena. Questi casi non sono gravi e possono essere curati a casa, evitando così l’ospedalizzazione e dunque l’eccessiva pressione sui presidi sanitari. Il servizio è attivo dall’ottobre 2020 e da allora si è occupato di ben 1.832 cremaschi.