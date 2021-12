Spara al gatto della vicina, pensionato condannato a 4 mesi

SONCINO - Per l’accusa, il 25 aprile del 2016, «infastidito dal fatto che il gatto fosse entrato nella sua proprietà», imbracciò la carabina legalmente detenuta e sparò al micio della vicina di casa. Claudio, pensionato di 65 anni, ora è stato condannato a 4 mesi di reclusione (pena sospesa ) per maltrattamenti di animali. Il pm onorario, Silvia Manfredi, ne aveva chiesti 6.

LA DIFESA.

«Non è stato il mio assistito a sparare al gatto. Non era a casa, ma si trovava a venti chilometri», ha sostenuto l’avvocato Enzo Bosio, legale del pensionato, ma anche di Federcaccia Brescia.

Ad inguaiare il sessantacinquenne non era stata la padrona del gatto, ma un altro vicino di casa che cinque anni fa sostenne di aver visto Claudio sparare al felino e chiamò i carabinieri.

«Da dove si trovava, il vicino di casa aveva visto uno di spalle ed era ad una distanza tale che non avrebbe comunque potuto vedere chi ha sparato. Oltretutto, la casa del mio assistito è circondata da molte piante», ha argomentato l’avvocato Bosio.

Secondo la difesa, dunque quel giorno il pensionato non era neanche in casa. «Infatti, i carabinieri lo contattarono due ore dopo il fatto», mentre, secondo il testimone, dopo gli spari al gatto, l’imputato «se n’era andato».

Il pensionato era anche accusato di porto abusivo di coltelli e di aver sparato in zona abitata. «Ma è stato assolto da entrambi i reati — ha proseguito il difensore —. I coltelli li deteneva in casa legittimamente. Il giorno dopo sarebbe andato a caccia in Toscana. Quei coltelli gli servivano per tagliare i panini. Soprattutto, non si capisce perché il mio assistito sia stato assolto dall’accusa di aver sparato in zona abitata e condannato per aver sparato al gatto. E’ una incongruenza. Leggeremo la motivazione della sentenza».