Padania Acque: "Inderogabili i lavori al depuratore"

CREMA - "Il depuratore di Crema è da mesi oggetto di interventi non prorogabili di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, finalizzati a migliorare la capacità e l’efficienza dei processi di depurazione - chiarisce Padania Acque in una nota, dopo la comparsa due giorni fa di una schiuma bianca -. Purtroppo, l’impianto non è stato progettato con linee di trattamento delle acque reflue a moduli indipendenti e quindi con la possibilità di gestire i necessari e, a volte, improvvisi, fermi tecnici".

"Gli interventi in corso, iniziati nel mese di aprile in seguito a comunicazione presso gli enti competenti, sono arrivati a interessare il comparto vasche, limitando per un breve periodo di tempo la capacità depurativa dell’impianto", spiega la società.



TERMINE DEI LAVORI.

Il termine dei lavori, supervisionati dai tecnici di Padania Acque S.p.A. in stretta collaborazione con ARPA, Provincia di Cremona e Comune di Crema, è previsto entro il mese di febbraio 2022.