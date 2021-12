Intervento dei carabinieri in centro: due giovani accompagnati in caserma

SAN GIOVANNI IN CROCE - Intervento dei carabinieri poco dopo le 16 in piazza Dante Alighieri a San Giovanni in Croce. I particolari per ora non sono noti. I militari avrebbero bloccato una Fiat Punto e poi accompagnato i due giovani occupanti in caserma. Al momento non si conoscono i motivi. Sul posto tre auto dell'Arma appartenenti alla Compagnia di Casalmaggiore.

Uno dei giovani accompagnati in caserma

(seguono aggiornamenti)