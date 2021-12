Servizio Civile Digitale: si cerca un volontario

CREMONA - Il Comune di Cremona propone per il 2022 tredici progetti di Servizio Civile Universale e un progetto sperimentale di Servizio Civile Digitale che coinvolge anche CSV Lombardia Sud nella sede di Cremona. Semplice come un click: percorsi di facilitazione digitale a Cremona è il titolo del progetto sperimentale e ha come obiettivo la diminuzione del digital divide della popolazione approfondendo la cultura del digitale e le possibilità legate agli strumenti informatici tra i cittadini di tutte le età.

L’attività del facilitatore digitale si svolgerà in via ordinaria presso la sede di Cremona e sarà destinata a tutti gli enti del Terzo settore presenti nel territorio di competenza di CSV Lombardia Sud. Si privilegerà l’attività da remoto, ma saltuariamente saranno possibili interventi anche presso le sedi di Lodi, Mantova e Pavia.

In particolare, il volontario o la volontaria che presenterà servizio presso CSV darà un importante contributo alla digitalizzazione di organizzazioni non profit:

COME PARTECIPARE

C’è tempo fino al 26 gennaio 2022 per partecipare al bando di selezione. La domanda va presentata esclusivamente sulla piattaforma Domanda Online - Servizio Civile che prevede il possesso dell’identità digitale SPID livello sicurezza 2, che si può richiedere tramite uno degli enti certificatori accreditati dal Governo.

GLI INFODAY

Il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona, in collaborazione con il CSV Lombardia Sud - sede di Cremona, organizza alcuni incontri per presentare a tutti gli aspiranti volontari i nuovi progetti di Servizio Civile.

Gli Infoday si svolgeranno in forma mista, sia in presenza che da remoto venerdì 7 gennaio 2022 alle 16,00, mercoledì 19 gennaio 2022 alle 20,40.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi al seguente link.

ALTRE INFORMAZIONI SUL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il Servizio Civile Universale dura un anno, con un compenso mensile di 444,30 euro, il volontario svolge servizio presso la propria sede per una media di 25 ore a settimana e dispone di giorni di permesso e malattia. Le ragazze e i ragazzi interessati possono approfondire cosa sia il Servizio Civile sul portale Scelgo il Servizio Civile.

Gli addetti del Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a compilare la domanda. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio stesso telefonando ai numeri: 0372 407786 – 0372 407051 – 0372 407792 – 334 6000426 – 333 6143415– 338 6639447 o inviando un'email a serviziocivile@comune.cremona.it.