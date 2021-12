Incidente fatale: schiacciato dal senso di colpa, decide di farla finita

CASALMAGGIORE - Un dramma nel dramma e due famiglie travolte dal dolore. A una settimana dall’incidente stradale avvenuto a Boretto in cui ha perso la vita un camionista, il casalese coinvolto nello schianto, che era rimasto ferito, ha compiuto un gesto estremo, togliendosi la vita nella golena del Po tra Roncadello e Cicognara. Nel primo pomeriggio di lunedì il suo corpo è stato visto da un uomo che stava correndo sull’argine, che ha subito allertato i soccorsi, ma gli operatori sanitari dell'Ospedale Oglio Po e i carabinieri della Compagnia di Viadana non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

In un primo momento si era pensato che il camionista avesse avuto un malore, ma in base ai rilievi della polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana ha preso corpo l’ipotesi che l'autista del mezzo pesante abbia sterzato per evitare l’impatto con l’auto guidata dal casalese. La consapevolezza che un uomo ha perso la vita è uno shock difficile da affrontare, così come la naturale preoccupazione per l’indagine seguita allo schianto. Nel week end il casalese aveva visto solo i familiari stretti, che non potevano certo immaginare il tragico epilogo della vicenda.