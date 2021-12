"Presidente von der Leyen, costruiamo insieme il futuro"

MILANO - La studentessa cremonese Irene Ferrami ha portato il saluto dell'Università Cattolica alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presenta all'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo, nella sede principale di largo Gemelli a Milano. «La ringrazio a nome di tutta la gioventù europea, perché in un dialogo ciò che conta di più è avere qualcuno che ascolta, e il suo grande impegno nell’aiutarci a prenderci cura del nostro pianeta, nell’aiutarci a prenderci cura del nostro futuro e nell’aiutarci a non perdere la speranza è il più grande esempio di ciò che è l’Unione Europea. Grazie, dal profondo del cuore dell’Europa», ha detto Ferrami, laureata triennale di Scienze linguistiche e iscritta alla magistrale di Lingue. La presidente von der Leyen ha ricevuto in dono dalla giovane cremonese una felpa dell’Università Cattolica.

IL VIDEOMESAGGIO DI PAPA FRANCESCO

L’Università Cattolica ha celebrato i suoi cent’anni di vita scommettendo sulle nuove generazioni e su «un’Europa al servizio dei giovani». Il videomessaggio di Papa Francesco, il discorso inaugurale del rettore Franco Anelli e la prolusione della presidente della Commissione europea von der Leyen - nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022, che si è tenuta in Aula Magna - sono accomunati da una grande apertura alla speranza. A indicarla per primo è stato il Santo Padre che, proponendo una “mistica” dell’Università Cattolica intorno alle parole fuoco, speranza e servizio, ha detto agli studenti: «In questi tempi confusi, resi ancora più complessi dalla pandemia, vi ripeto: non lasciatevi rubare la speranza! Non lasciatevi rubare la speranza! E non lasciatevi contagiare dal virus dell’individualismo. È brutto questo, eh! E fa male. L’università è il luogo adatto per sviluppare gli anticorpi contro questo virus: l’università apre la mente alla realtà e alla diversità; lì potete mettere in gioco i vostri talenti e metterli a disposizione di tutti».

"L'EUROPA IN BUONE MANI"

Interamente rivolta ai giovani la prolusione della presidente Ursula von der Leyen. «Una nuova generazione di leader si sta formando tra queste mura». È quella «che darà forma all’Italia del dopo-pandemia. Quella generazione siete voi, studenti e studentesse che mi ascoltate oggi. Tra non molti anni sarete giovani professionisti e professioniste con idee ed energie nuove. Il futuro è nelle vostre mani. Il futuro è della prossima generazione di europei». Per questo, per la von der Leyen, «l’Europa è in buone mani». La presidente della Commissione europea ha affidato a tre parole la missione della Ue al servizio della Next Generation per i prossimi anni e per i decenni successivi: pianeta, innovazione, democrazia. Per un futuro più sostenibile il Green Deal europeo intende dare una risposta concreta alle minacce climatiche e ambientali, favorendo allo stesso tempo una crescita economica, digitale e verde. E il nuovo Bauhaus europeo - di cui l’Università Cattolica è partner ufficiale – è un’iniziativa creativa e interdisciplinare che invita i cittadini a ripensare il proprio modo di vivere, coniugando arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia con gli obiettivi europei di sostenibilità.