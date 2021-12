Casalmaggiore, litigio e botte tra due ragazzi

CASALMAGGIORE - Intervento di ambulanza e carabinieri nella notte in via Galluzzi per il litigio tra due ragazzi, uno di 22 e uno di 23 anni. Il diverbio sarebbe stato innescato da motivi futili ed è poi degenerato perché i due protagonisti sono passati alle vie di fatto, tra spintoni e botte. Nulla di grave: uno dei ragazzi è stato soccorso in codice verde. Eventualmente i protagonisti potranno presentare querele di parte. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 e mezza.