Furbetti del Green pass, multati esercenti

ASOLA - Continuano a innalzarsi i contagi e di contro non smettono i controlli da parte dei Carabinieri della Stazione di Asola che impegnati su diversi fronti in maniera incessante vigilano sul rispetto delle normative anti contagio Covid 19. "Il rispetto delle regole in un delicato periodo come quello che stiamo vivendo è fondamentale per mantenere sano il territorio in cui viviamo", spiegano i Carabinieri.

CONTROLLI ED ESITI. A conclusione di mirate attività di fatti sono stati effettuati accessi ispettivi in diverse attività commerciali, luogo di ritrovo per servizio e per offerta di prodotti di numerosi avventori. In particolare, i gestori di un negozio del centro storico, a seguito di controllo, sono risultati sprovvisti di green pass sia da vaccinazione che da tampone. Perché ricordiamo che per svolgere l’attività lavorativa basta ad oggi anche il semplice Green pass ottenuto da esito negativo di tampone. Per i gestori è scattata l’immediata sanzione da euro 1.200 e l’intimazione a procedere a effettuare tampone salvo ulteriori sanzioni.

In un altro esercizio pubblico, la titolare è risultata essere sprovvista di Green pass. Anche per la medesima è scattata la sanzione di euro 600.