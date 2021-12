Appello di una malata di Sla: «Mettete un punto luce per agevolare i sanitari»

MOTTA BALUFFI - Malata di Sla, la terribile Sclerosi Laterale Amiotrofica, chiede al sindaco di posizionare un punto luce davanti alla sua abitazione, di proprietà comunale, attualmente al buio, per agevolare l’arrivo degli operatori sanitari. L’amministrazione comunale è disponibile a far realizzare l’impianto a sue spese, ma per principio non ritiene giusto sobbarcarsi la bolletta e su questo punto si è creato un contrasto. A fare la richiesta è Nazzarena Mercadante, 70 anni. Con il marito Giuseppe Volpe abita in una delle otto case comunali di via Roma, a due passi dal municipio. Alle spalle, oltre al dramma della sua malattia, insorta due anni e mezzo fa, ha due gravissime perdite: quella della figlia Michela, avvenuta il 25 luglio 2018 per un tumore, e prima, a maggio dello stesso anno, del genero, sempre per un tumore. È allettata, toglie la maschera del respiratore per parlare e riesce a farlo, a fatica e con voce bassa. «Abito in questa casina del Comune da circa 17 anni — dice —. Quando sono venuta qui era una fogna. L’abbiamo sistemata al meglio. All’interno c’erano muffa e muri che cadevano, abbiamo fatto fare dei lavori senza mai chiedere nulla e l’abbiamo anche fatta ritinteggiare all’esterno. All’inizio c’era un faro, ma è stato tolto».

IL NODO DELLA BOLLETTA

La famiglia della signora ha chiesto al Comune di provvedere: «Il sindaco si è detto disponibile a far mettere un impianto, ma la bolletta secondo lui dovremmo pagarla noi e questo io non lo trovo assolutamente accettabile anche perché si tratta di un’area comunale pubblica. Io non ho mai chiesto nulla, trovo vergognoso questo atteggiamento». La signora, che richiede un’assistenza pressoché continua da parte di persone a lei vicine, ha chiesto anche una mano per sistemare un piatto doccia al posto della vasca in bagno, per lei molto difficile da usare viste le condizioni di salute. Interpellato per una risposta sulla questione, il sindaco Matteo Carrara dice: «Pur comprendendo sotto il profilo umano le difficoltà della signora, il Comune non è tenuto a collocare un faro davanti alla sua abitazione. Abbiamo comunque valutato la possibilità di far posizionare un punto luce, ma se dobbiamo far installare un contatore, trattandosi di una emergenza, deve essere poi la signora a pagare la corrente. E questo non per cattiveria nei suoi confronti, ma solo per non creare un precedente, perché a quel punto tutti gli altri inquilini potrebbero fare le stesse richieste e non sarebbe giusto. Abbiamo comunque intenzione di far posizionare un sistema di illuminazione, non specifico per una casa, ma per tutte le case comunali, e avremmo anche l’idea di far sistemare l’area verde lì davanti, ma ci vuole tempo. Tra l’altro siamo appena rimasti senza il tecnico comunale, che si è dimesso, e questo comporterà una dilatazione di tutti i tempi».