Villanova, l’orologio del campanile torna a vivere

VILLANOVA - Orologio del campanile di Villanova riparato grazie al contributo dei soci del Circolo Ricreativo della frazione di Rivarolo del Re. «Da parecchio tempo l’orologio del campanile della chiesa Santa Maria Maddalena in via Alfieri a Villanova era purtroppo guasto — spiega il sindaco Luca Zanichelli — e di conseguenza i rintocchi che scandivano le ore e le mezze ore dalle campane erano scomparsi, lasciando un vuoto immenso nel piccolo paese. Grazie ai soci del Circolo Ricreativo di Villanova, che hanno deliberato di contribuire alla riparazione dell’orologio della torre campanaria con la somma totale di 1.647 euro, le lancette hanno finalmente ricominciato a scandire il tempo».

LA RIPARAZIONE. La riparazione è stata effettuata dal Gruppo Audema di Castrezzato che ha realizzato i lavori di riparazione in quota, tramite piattaforma aerea, sostituendo sfere rotte, i motori del ruotismo e altri pezzi oramai da sostituire. L’orologio del campanile è stato rimesso a nuovo. Dal canto loro, i volontari, soci del circolo, con sede nelle ex scuole di Villanova, struttura denominata da sempre «Cambogia», sottolineano con orgoglio che hanno potuto accantonare l’importo per questo contributo, non di poco conto, anche grazie l’impegno dei presidenti che si sono susseguiti dalla fondazione del circolo: Walter Roffia (1979-1982), Cesare Bernini (1983-1991) e Bruno Bolchi (1992-2020), tutti già scomparsi.

Attualmente il presidente del circolo è Giulio Stringhini, aiutato attivamente dal segretario Pierluigi Rivieri e da tutti gli altri soci che abitualmente si ritrovano in «Cambogia» per una partita a carte o per scambiare due parole.

«Con il susseguirsi degli anni — sottolinea Zanichelli — i soci sono sempre meno, per tante ragioni, alcuni per gli anni che avanzano, altri purtroppo scomparsi e la causa principale è dovuta all’assenza del ricambio generazionale, ma nonostante questo, i pochi soci rimasti portano avanti il circolo con entusiasmo e orgoglio. Orgogliosi di essere Villanovesi, orgogliosi di avere radicate le proprie origini in questo piccolo paese, legati alla cultura del proprio territorio e soprattutto legati ai tanti ricordi, ai tanti momenti vissuti assieme che danno la forza per tenere in piedi questi punti di ritrovo, fondamentali per tutta la comunità».

Sono «persone uniche, persone nate in paese, persone che vivono attualmente a Villanova, persone che non potevano sopportare che l’orologio della torre campanaria della Chiesa parrocchiale fosse fermo, rotto, era una mancanza troppo grave e che con fermezza hanno trovato le risorse per andare incontro alla Diocesi facendolo aggiustare».