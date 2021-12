La cremonese Margherita videomaker al top

MILANO - La cremonese Margherita Golfré Andreasi ha conquistato la menzione speciale di “Ciak #in Lombardia a 360°”, concorso di Regione Lombardia per giovani creativi.

LE PREMIAZIONI A PLAZZO PIRELLI. Le premiazioni si terranno questa sera a Palazzo Pirelli a Milano. Giunto alla terza edizione, il bando premia i giovani under 35 in grado di valorizzare le bellezze della Lombardia grazie alla realizzazione di video particolarmente coinvolgenti e di impatto emozionale.

La Lombardia come un set cinematografico, premia la creatività e la fantasia dei giovani videomaker di nostri territori, capaci di raccontare con immagini suggestive le bellezze di una terra unica e particolarmente attrattiva

PROGETTO FORRETST GUMP, LA CORSA IN LOMBARDIA. Margherita Golfré Andreasi ha vinto mille euro con il progetto “Forrest Gump, la corsa in Lombardia” nell’ambito della categoria “My Movie #inLombardia”. Il video è la riproduzione dell’iconica scena del film "Forrest Gump" nella quale il protagonista comincia una corsa ininterrotta che lo porterà ad attraversare gli Stati Uniti. La versione lombarda tocca alcuni luoghi simbolo della nostra regione: il Lago Pusiano, tra Como e Lecco, il Rifugio Giovanni Bertacchi, sul Lago d’Emet, in provincia di Sondrio, le fonti di Gajum e la cascata Vallategna a Canzo, nel Comasco, il fiume Ticino a Castelletto e il Parco Forlanini a Milano.

“La Lombardia come un set cinematografico, premia la creatività e la fantasia dei giovani videomaker di nostri territori, capaci di raccontare con immagini suggestive le bellezze di una terra unica e particolarmente attrattiva - dicono Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, e il presidente regionale Attilio Fontana, presenti alla premiazione -. Il talento e l’entusiasmo degli Under 35 sono fondamentali per dipingere una regione suggestiva, in grado di stupire e accogliere i visitatori tra laghi e montagne, città d’arte e paesaggi incantati. La Lombardia rinasce e riparte anche grazie ai suoi giovani artisti, ambasciatori di una Lombardia location ideale per mete di viaggio indimenticabili”.