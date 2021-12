Vaccini: in Lombardia raggiunte 64mila prenotazioni Under 12

MILANO - «A oggi in Lombardia abbiamo già raggiunto le 64mila prenotazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, quindi siamo al 10% del totale della platea. Siamo molto soddisfatti di come sta andando la prenotazione». Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine di un sopralluogo nell’hub di FieraMilano City dove sono appena iniziate le somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. «Iniziamo la campagna tra i 5 e gli 11 anni - ha aggiunto -, per la quale abbiamo allestito 62 hub in orari compatibili con gli impegni scolastici e con gli impegni dei genitori. Ringrazio in particolare Gardaland che, offrendoci l’allestimento, ci ha permesso di predisporre una splendida accoglienza per i bambini nell’hub di FieraMilano City, i quali si sentiranno in un ambiente a misura di bambino con accessi riservati, cartoni animati e clown, tutto quello che può far sentire i bambini in una situazione piacevole». (ANSA)