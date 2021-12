Ponte sul fume Adda, da domani chiusura temporanea al traffico

CREMONA - La Provincia di Cremona, settore Infrastrutture stradali, ha disposto lungo la SP4 “Rivoltana” dal km 0+000 al Km 0+300 lungo il ponte sul fume Adda la sospensione della circolazione stradale dalle ore 20:00 del giorno 17/12/2021 alle ore 00:00 del giorno 18/12/2021. Ha nel contempo autorizzato lungo la SP4 “Rivoltana” e la SP90 la posa della segnaletica temporanea dal giorno 17/12/2021 al 18/12/2021 durante l’esecuzione delle prove di carico. I veicoli provenienti da Rivolta d’Adda diretti a Truccazzano dovranno utilizzare come percorso alternativo la nuova variante in direzione nord fino alla rotatoria con la Sp11, proseguire lungo la SP11 e la SP45 in direzione Cassano d’Adda e successivamente lungo la SP104 fno a Truccazzano. In senso contrario dovranno procedere i veicoli provenienti da Truccazzano diretti a Rivolta d’Adda.

LEGGI QUI L'ORDINANZA