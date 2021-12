La Lombardia sempre più green e attrattiva: 10,5 milioni di euro per valorizzare le aree protette

CREMONA - Nel periodo pandemico si è registrata un'impennata di visite nelle aree protette da parte dei cittadini lombardi, i quali hanno potuto apprezzare l'importanza della tutela di queste zone. Per rilanciare il sistema economico sociale delle aree protette e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, Regione Lombardia ha stanziato 10.5 milioni di euro, con la finalità di consolidarne e potenziarne il patrimonio strutturale e infrastrutturale. La giunta regionale ha approvato oggi il piano di riparto.

PATRIMONIO NATURALISTICO. "La frequentazione massiccia di parchi regionali e aree protette ha avuto un impatto positivo sul sistema economico locale - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi - e soprattutto ha consentito a molti cittadini di scoprire la biodiversità custodita in queste zone, vero e proprio polmone verde della Lombardia. Il 25% del territorio regionale è protetto, vantiamo un patrimonio naturalistico e una biodiversità eccezionali che vogliamo tutelare e valorizzare anche in chiave turistica".

Con queste risorse saranno finanziati l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili e di opere e impianti, oppure l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

L'ASSESSORE ROSSI. "Uno stanziamento straordinario, risultato di un confronto costante con enti gestori, Federparchi e con gli operatori. Le nostre aree verdi - ha aggiunto l'assessore - hanno bisogno di servizi e di infrastrutture adeguate. Con questo stanziamento eccezionale rendiamo la Lombardia sempre più green e attrattiva. Ci sono tanti progetti magari fermi da anni che vogliamo vengano realizzati nel minor tempo possibile".

"In un periodo in cui i cittadini stanno riscoprendo l'importanza di queste aree - ha concluso Rolfi - è fondamentale dotarle di servizi che possano renderle fruibili e funzionali all'accoglienza".

IL DETTAGLIO PER SINGOLE PROVINCE: piano di riparto per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei parchi regionali e delle Riserve Naturali (in relazione alla dimensione)

BERGAMO

Orobie Bergamasche 665.000 euro, Serio 288.750 euro, Adda Nord 288.750 euro, Colli Bergamaschi 288.750 euro.

BRESCIA

Adamello 665.000 euro, Alto Garda bresciano 665.000 euro, Oglio Nord 472.500 euro, Monte Netto 288.750 euro, Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo 288.750 euro, Torbiere Sebino 288.750 euro.

COMO

Spina Verde 288.750 euro, Pian di Spagna - Lago di Mezzola euro 288.750.

CREMONA

Oglio Sud 472.500 euro

LECCO

Grigna Settentrionale 288.750 euro, Montevecchia e Valle del Curone 288.750 euro, Monte Barro 288.750 euro

LODI

Adda Sud 472.500 euro

MANTOVA

Mincio 472.500 euro

MILANO

Valle del Ticino 665.000 euro, Agricolo Sud Milano 665.000 euro,

Groane 288.750 euro, Nord Milano 288.750 euro.

MONZA BRIANZA

Valle del Lambro 288.750 euro

SONDRIO

Orobie Valtellinesi 665.000 euro

VARESE

Campo dei Fiori 288.750 euro, Pineta Appiano Gentile e Tradate 288.750 euro.