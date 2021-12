Investe un pedone e scappa: individuato e denunciato grazie alle telecamere

VIADANA – È stato individuato e denunciato a piede libero, grazie al lavoro di investigazione della Polizia Locale di Viadana, l’uomo che lo scorso 17 novembre aveva investito un pedone senza prestargli soccorso a Cavallara. Il fatto era accaduto intorno alle ore 18.45. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale, subito intervenuta sul luogo dell’incidente, in quel momento lungo via Viazzone stava camminando sul ciglio della strada un uomo di 47 anni. Nello stesso senso di marcia stava procedendo un autocarro guidato da un autista di 49 anni che, non accorgendosi della presenza del pedone, lo aveva urtato sbalzandolo a terra.

L’investito è stato soccorso da un automobilista di passaggio, allertato dalle grida dell’uomo. Subito, insieme agli agenti della Polizia locale di Viadana, sono intervenuti i volontari della Croce Verde, che hanno provveduto a trasportare il ferito di urgenza all’Ospedale “Carlo Poma” di Mantova, e la Polizia Locale di Viadana per i rilievi del caso. Il 47enne - ricoverato con una prognosi di 40 giorni - ha spiegato che l’automezzo che l’aveva urtato si sarebbe fermato un centinaio di metri più avanti, rimanendo fermo per alcuni secondi, salvo poi ripartire senza prestare soccorso. Così sono scattate le indagini degli agenti della Polizia Locale di Viadana che, dopo una settimana di accertamenti, sono riusciti a risalire all’autore del sinistro attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate presso la delegazione comunale di San Matteo delle Chiaviche. L'automezzo è risultato di proprietà di una ditta di trasporti con sede in Emilia, la quale ha fornito agli inquirenti le generalità del conducente. Si è così potuto verificare che i pezzi di fanale rinvenuti nel corso di un sopralluogo coincidono perfettamente con i danni riscontrati sul veicolo. Inoltre, consultando il cronotachigrafo dell’autocarro, si è appurato che quest’ultimo si era effettivamente fermato per una decina di secondi, così come raccontato dalla vittima.

Per il 49enne, che sostiene di non essersi accorto di nulla, è scattata la denuncia per fuga da incidente stradale con feriti e per omissione di soccorso. È stata inoltre sospesa la patente per un anno. “Sono contento del lavoro svolto dalla Polizia Locale, che ringrazio – afferma l’assessore alla Sicurezza Romano Bellini – ed evidenzio una volta di più che con un impianto di videosorveglianza si riescono a risolvere anche sinistri di questo tipo, con automezzi che si danno alla fuga. Per questo motivo stiamo lavorando quotidianamente per implementare l’impianto di videosorveglianza”.