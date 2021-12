Presepi in mostra e vin brûlè degli alpini per sostenere Occhi Azzurri

CREMONA - Quasi duecento persone hanno visitato la mostra dei presepi organizzata da Confcommercio a Palazzo Vidoni, accolte dall'aroma del vin brûlè preparato dagli alpini cremonesi. Mostra e degustazione hanno un obiettivo nobile: sostenere l’Onlus Occhi Azzurri aiutandola a realizzare un centro ricreativo per bambini disabili nel parco del Morbasco a Cremona. Giancarlo Feraboli, classe 1938, è il “maestro” di questa deliziosa bevanda aromatica che si prepara con il vino rosso a cui si aggiungono le spezie e che si gusta ben calda. Con lui anche il coordinatore del Gruppo Alpini Luigi Gusperti e Giorgio Lacchini. Ad accompagnare i visitatori all’esposizione dei presepi, invece, i “maestri artigiani” della Onlus Credo, che hanno realizzato molti dei diorami dedicati alla Natività, con il supporto dei volontari della Confcommercio. La mostra riapre nel prossimo fine settimana. Per le scolaresche, invece, è possibile prenotare una visita contattando la segreteria di Confcommercio (tel. 0372 567623 – cremona@confcommercio.it)