Caro bollette, timori per i bilanci nelle Rsa: aumento delle rette inevitabile

CREMONA - Insieme, don Roberto Rota, presidente di Uneba, e Walter Montini, presidente di Arsac, le due organizzazioni che riuniscono tutte le rsa della provincia di Cremona, lanciano un appello perché sono fortemente preoccupati per le conseguenze sociali che potranno derivare nel 2022 dall’aumento dei costi nella gestione delle strutture sociosanitarie dell’intera provincia.

INCREMENTO DELL'INFLAZIONE. «Il continuo incremento dell’inflazione e soprattutto il fortissimo balzo dei costi energetici – luce e gas — stanno generando preoccupanti sbilanci nei costi di gestione – affermano don Rota e Montini —. Per pareggiare il solo incremento dei costi dell’energia elettrica si prevede che nel 2022 le rette di degenza dovranno aumentare tra i 2 e i 4 euro al giorno, nonostante l’incremento del 3,7 % delle tariffe già garantito dalla Regione Lombardia, che nel concreto significa circa 1,5 euro al giorno di Sosia medio (il sistema classificatori di valutazione geriatrica, ndr)». L’aggravio determinato dall’aumento delle rette per le famiglie «si sommerebbe a quello che loro già dovranno sostenere per la gestione della propria vita familiare, generando, ce ne rendiamo conto, un grave problema sociale di cui le forze politiche e le istituzioni non possono non farsi carico».

Non basta. «Nelle nostre strutture – sottolineano don Rota e Montini — i problemi sono anche aggravati da quelle Unità di offerta, come le Cure intermedie, le cui tariffe sono fissate dalla Regione e che non hanno neanche la possibilità di scaricare i maggiori costi sulle rette delle famiglie perché la retribuzione è a totale carico del Servizio Sanitario Regionale».

Pertanto, fanno notare i due presidenti, «alla luce delle previsioni attuali, senza un significativo aumento dei budget aziendali ben oltre il 3,70 %, molte strutture avranno grosse difficoltà a redigere i bilanci preventivi del 2022, tra l’altro in una situazione economica aziendale che non ha ancora del tutto recuperato nel 2021 i grossi deficit generati dalla pandemia nel 2020. Uneba e Arsac cremonese apprezzano lo sforzo che il Governo nazionale sta compiendo per calmierare l’aggravio delle famiglie, ma chiedono che pari considerazione venga riservata alle strutture socio assistenziali no profit, perché con i mezzi e le forme tariffarie, tributarie e finanziarie più opportune vengano stabilizzati i costi di gestione senza dover ricorrere ad aumenti di rette».

L'APPELLO. Infine un appello. «Ci vogliamo rivolgere ai sindaci di tutti i comuni perché si mobilitino insieme ai nostri enti, consapevoli che se l’onere economico venisse interamente scaricato sulle famiglie, poi molte di esse sarebbero costrette a chiedere sussidi ai servizi sociali comunali. È nostro desiderio che tra istituzioni, forze politiche e sindacali e le famiglie interessate si crei una forte solidarietà in difesa delle persone fragili che ospitiamo nelle nostre strutture e che non vorremmo gravare di ulteriori oneri, che molti non sarebbero in grado di affrontare».

I due presidenti si rivolgono pertanto «ai parlamentari, ai consiglieri regionali, ai sindaci e alle organizzazioni sindacali e a tutti coloro che possono aiutarci, affinché in sede governativa, parlamentare, regionale vengano adottate le misure necessarie a contenere i costi del gas e dell’energia elettrica nelle strutture sociosanitarie no profit».